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Teknoloji ihracatında yeni hamle

29.05.2021 - 10:11
Teknoloji ihracatında yeni hamle | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin son yıllarda gerileme gösteren teknoloji ihracatını artırmak üzere kritik bir proje başlattı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; ODTÜ Teknokent’teki 400 firmayla pilot olarak başlayan proje çerçevesinde Ankaralı gümrük müşavirlerinden oluşturulan 10 kişilik bir grup, firmalara ücretsiz ihracat danışmanlığı yapacak, eğitim verecek. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ve ODTÜ Teknokent ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlayan ve bir yıl sürecek proje sonunda firmaları ihracattan soğutan engeller tespit edilerek rapor halinde bakanlığa sunulacak. İstanbul, İzmir, Bursa gibi teknokent bulunan diğer illere yaygınlaştırılacak projeyle Türkiye’nin teknoloji ihracatının önündeki engeller kaldırılarak firmalar ihracata adapte edilecek.

DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

Gümrükler Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin savunma, havacılık, yazılım, enerji alanlarında teknoloji üreten en deneyimli teknokentlerinden olan ODTÜ Teknokent bünyesindeki 400 firmanın ihracata ilişkin sıkıntılarını tespit etmek üzere Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği’yle harekete geçti. Gümrükler, teknokent ve gümrük müşavirlerinin 17 Mayıs’ta imzaladığı protokol sonrasında, teknoloji firmalarının ihracata yönelik sorularını yanıtlamak, onlara eğitim vermek üzere gümrük müşavirlerinden 10 kişilik bir ekip oluşturuldu. Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Aslıhan Çelebi, bir yandan teknoloji geliştiren yeni girişimlerin ihracattan kaçınmalarına neden olan sorunları tespit ederken bir yandan da dış ticarete ilişkin sorularını yanıtlayacaklarını söyledi. Bir yılın sonunda Gümrükler Genel Müdürlüğüne, önerileriyle birlikte rapor edeceklerini ifade eden Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

ANKARA’DAN SONRA TÜRKİYE’YE

“ODTÜ Teknokent’te yerleşik firmalara dış ticaret ve gümrük konularında ücretsiz danışmanlık ve eğitim vereceğiz. Daha sonra dış ticaret ve gümrük konularında gelecek sorular ODTÜ Teknokent Yönetimi tarafından derlenerek bize iletilecek. Ekip soruları en kısa sürede yanıtlayarak firmalarımızın bilgilendirilmesini sağlayacak. Projenin en önemli konusu ise bir yıl boyunca verilen eğitimler, alınan sorular kaydedilerek sonuç raporu Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilecek. Proje pilot uygulama olarak bir yıllık sürede devam edecek. İstenen verimin sağlanması halinde diğer Teknokentler ile bölgelere yaygınlaştırılacak. Böylece daha çok mühendislik çalışmaları ile ilgilenen ve dış ticaret konusunda sıkıntı yaşayan firmalara bilgi, en doğru kaynaktan en hızlı şekilde aktarılmış olacak.”


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