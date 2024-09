TEKNOFEST heyecanı sürüyor... Bayraktar'dan savunma sanayinde yerli ve milliliğin önemine vurgu

Haberin Devamı

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları çerçevesinde ‘Uluslararası Liselerarası' İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Kahramanmaraş Türkoğlu Lojistik Merkezi'nde düzenleniyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar heyecan dolu yarışmanın finallerine katılıp takımları ziyaret etti. Düzenlenen yarışmalar çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanında gelen öğrenciler oluşturulan stantlarda birbirinden farklı insansız hava araçlarını test edip havalandırma imkanı buldu.



Stantları tek tek ziyaret edip TEKNOFEST hakkında konuşan Selçuk Bayraktar, “7. Yılında biz onuncu TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Milyonlarca ziyaretçi ağırlandı ve bu yıl bir buçuk milyon öğrenci yarışmalarımıza başvurdu. ilk yıldan itibaren büyük bir rüzgarla geldi ve her severinde kendi rekorunu kırdı. Özellikle insansız hava araçlarımızda bundan 20 yıl önce başlattığımız mücadele tam da bu anlamdaydı” diye konuştu.

İHA'LARDA YERLİLİK ORANI YÜZDE 93



Savunma sanayiinde bağımsız olabilmek için milli sistemlerin kritik olduğunun altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:



"Teknolojinin tüm diğer sivil alanlarındaki bağımlılığın ülkeleri ne kadar zor duruma düşüreceğini yaşamış bulunuyoruz. Ülkemizin teknolojik bağımsızlığına adamış olan biri olarak bizlerin de elbette bildiği hususlardı. Çünkü teknoloji mekanik unsurlarıyla değil sanayi devriminden sonra gelişmiş mekanik makinalarla değil içinde çok karmaşık yazılımlar, elektronikler barındıran bir şekilde hayatımızın her alanına giriyor. Kolumuzdaki saatten, kullandığımız cep telefonlarına ve bunun yanı sıra araçlarımızda her yerde. Dolayısı ile savunma sanayinde olduğu gibi bu teknolojiye hükmedenler o yazılımları geliştirenler olmuş oluyor. Bununda bir örneğini çok vahşi bir şekilde terör eylemiyle İsrail gerçekleştirmiş oldu. Yaptığı eylemle bütün dünyayı bir anlamda kasıp kavurmuş oldu. Biz bunu savunma sanayinden özellikle vurgusunu yaparak milli teknoloji hamlesinin tam bağımsızlık vizyonuyla inşa etmiştik ama TEKNOFEST'in asıl vizyonu, savunma sanayiinde gösterilen bağımsızlık ve millileşme hamlesinin teknolojinin tüm diğer sivil alanlarına yayılmasıydı. Burada da milyonlarca gencimiz ile birlikte şuanda Kahramanmaraş'tayız ve yüzlerce gencimiz İHA'larını geliştiriyorlar. Elbette bu gençlerimizin yapacağı eserler bizlerin bu anlamda bağımsız ve egemen olması için çok önemli rol oynayacak."



Türkiye'nin terörle mücadele de insansız hava araçlarının kullanımı noktasında ambargolara maruz kaldığını anımsatan Bayraktar, "Bu durumu ne kadar laf ile söylesek pek anlatmak mümkün değildi biz bunu özellikle insansız hava araçları serüvenimiz de çokça yaşadık. Biliyorsunuz ülkemizde büyük ambargolar uygulanıyordu özellikle terör ile mücadele harekatlarında yürüttüğü çalışmalar açısından 20 yıl önce insansız hava araçlarımız ile başlayan serüvenimiz bugün dünyanın en büyük markası. İnsansız hava aracını en fazla ihraç eden ülke olarak dünyaya damgasını vurdu. Savunma sanayimizde yüzde 85 oranında dış bağımlılıktan yüzde 20'lere düştü. İnsansız hava araçlarımızda yerli katkı yüzde 93 olarak gerçekleşti. Bütün stratejik bileşenlerin ülkemizde yapıldığı bir ekosisteme dönüştü. Bizim arzumuz bu hayatımıza ve her köşesine giren teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında benzer bir hamlenin gerçekleşmesi. Bununda ancak büyük bir toplumsal bir dip dalgayla olacağını fark ederek biz TEKNOFEST'i düzenlemiştik ve şuanda 10. TEKNOFEST'i düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.