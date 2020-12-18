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TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı

18.12.2020 - 14:43
TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, "TCMB ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık'ta merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.


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