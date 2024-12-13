TCMB için aralıkta faiz indirimi tahmini

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Ekonomistler, enflasyonun kasımda beklentilerin üzerinde geldiğini, bu durumun daha çok işlenmemiş gıdadan kaynaklandığını ve önümüzdeki aylarda enflasyonun normalleşme olasılığı olduğunu belirtti. Citi ekonomistleri son gelişmeler ve TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın son enflasyon raporundaki sunumunda verdiği mesajların aralık ayında gevşemeye başlanacağı yönünde sinyaller verdiğini belirtti.

Ekonomik yavaşlama sinyallere ve tarihi olarak sıkı finansal koşullara dikkat çeken Citi ekonomistleri aralık ayında 250 baz puanlık indirimin hâlâ masada olduğunu ifade etti. Ekonomistler 2025 sonunda Türkiye’de enflasyonun yaklaşık yüzde 25’e gerileyeceğini öngördü.