×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

TCMB için aralıkta faiz indirimi tahmini

Güncelleme Tarihi:

#TCMB#Merkez Bankası#Fatih Karahan
TCMB için aralıkta faiz indirimi tahmini
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 04:00

CITIBANK ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralıkta 250 baz puan faiz indirimi olasılığına dikkat çekti.

Haberin Devamı

Ekonomistler, enflasyonun kasımda beklentilerin üzerinde geldiğini, bu durumun daha çok işlenmemiş gıdadan kaynaklandığını ve önümüzdeki aylarda enflasyonun normalleşme olasılığı olduğunu belirtti. Citi ekonomistleri son gelişmeler ve TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın son enflasyon raporundaki sunumunda verdiği mesajların aralık ayında gevşemeye başlanacağı yönünde sinyaller verdiğini belirtti.

Ekonomik yavaşlama sinyallere ve tarihi olarak sıkı finansal koşullara dikkat çeken Citi ekonomistleri aralık ayında 250 baz puanlık indirimin hâlâ masada olduğunu ifade etti. Ekonomistler 2025 sonunda Türkiye’de enflasyonun yaklaşık yüzde 25’e gerileyeceğini öngördü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TCMB#Merkez Bankası#Fatih Karahan

BAKMADAN GEÇME!