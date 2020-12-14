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TCMB Başkanı Ağbal'ın ilk sunumu 16 Aralık'ta

14.12.2020 - 12:07
TCMB Başkanı Ağbal'ın ilk sunumu 16 Aralık'ta | Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında sunum yapacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısı 16 Aralık saat 10.30'da sanal ortamda gerçekleştirilecek.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası"na ilişkin tanıtım toplantısı, 16 Aralık saat 10.30'da yapılacak. Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilecek.

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Düzenlenecek videokonferansta TCMB Başkanı Naci Ağbal bir sunum yapacak. Toplantı internet sitesinde ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.


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