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TCBM ve Dünya Bankası'ndan ortak konferans

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#Tcmb#Dünya Bankası#Merkez
TCBM ve Dünya Bankasından ortak konferans
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 17:12

TCMB ve Dünya Bankası, "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık" konferansı düzenledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Dünya Bankası Grubu işbirliğinde düzenlenen "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık: Cinsiyet Eşitsizliklerini Kapatma, KOBİ'leri Güçlendirme ve Dayanıklılığı Artırma" konulu konferans, basına kapalı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmalarını TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer yaptı.

Konferansta, Merkez Bankası başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay da konuşmacı olarak yer aldı.

Fintek ve dijitalleşmenin potansiyeli, cinsiyet ve iklim perspektifleri, KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar gibi konulara odaklanılan konferansta, çeşitli paneller de gerçekleştirildi.

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#Tcmb#Dünya Bankası#Merkez

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