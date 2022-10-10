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Taypa Tekstil, ‘Net Zero Enerji Ekosistemi’ne hazırlanıyor

10.10.2022 - 16:27
Taypa Tekstil, ‘Net Zero Enerji Ekosistemi’ne hazırlanıyor | Ekonomi Haberleri

Karbon ve su ayak izinin azaltılması ve alternatif enerji kaynaklarının etkin kullanımıyla ilgili hayata geçirdiği projelerle Taypa Tekstil ‘net zero’ enerji ekosistemine hazırlanıyor.

Küresel iklim kriziyle birlikte tüm dünyanın ortak gündemi haline gelen karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik çalışmalar, Türkiye Hazır Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından Green Revolution temasıyla düzenlenen 15. İstanbul Hazır Giyim Konferansı’nda ele alındı. Taypa Tekstil de konferansta ‘net zero’ hedefli çalışmalarını sektör temsilcileriyle paylaştı.

Konferansta düzenlenen “Net Zero Enerji Ekosistemi Rüzgar/Güneş/Solarşarj” başlıklı oturuma, Taypa Tekstil tesislerinde enerji üretimine yönelik projeleri yürüten Solarçatı CEO’su Utku Korkmaz’la birlikte değerlendirmelerde bulunan Taypa Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Hulusi Toprak, Taypa Tekstil’in bu çalışmalarla “net zero enerji ekosistemini” hedeflediğini söyledi. 


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