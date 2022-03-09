Tarımsal üretimi arttıracak hamle | Ekonomi Haberleri

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesi’ne İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre; buna göre, tarım arazilerinin kullanılmasının etkinleştirilmesi için ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olacak şekilde, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılarak bitkisel üretimin arttırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik projelere hibe desteği sağlanacak. Bu kararla il tarım ve orman müdürlükleri tarafından hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylanan projelere, toplam bedelinin azami yüzde 75’i kadar hibe sağlanacak.

Bu ödemelerden gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak. Hibe desteklerinden, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklıkları bulunanlar veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı konuda hibe alan yatırımlar (bakanlığın doğrudan destekleri hariç) yararlanamayacak. Karara göre, boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandıracak, iklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirecek projeler hibe ödemesi alabilecek. Bunun yanı sıra işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini arttıracak, işleme tesisleri kuracak ve doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimini artıracak projeler de hibe ödemesi alabilecek.