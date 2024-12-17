×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Tarımda üretici enflasyonu arttı

Güncelleme Tarihi:

#Tarım Ürünleri#Enflasyon#TÜFE
Tarımda üretici enflasyonu arttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 04:00

ÇİFTÇİNİN enflasyonunda artış sürüyor. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 8.88, yıllık bazda yüzde 46.91 arttı.

Haberin Devamı

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9.35, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1.59 ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1.70 artış görüldü. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 19.49, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4.91 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2.93 artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 263.86 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43.95 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarım Ürünleri#Enflasyon#TÜFE

BAKMADAN GEÇME!