Tarımda üretici enflasyonu arttı

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Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9.35, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1.59 ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1.70 artış görüldü. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 19.49, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4.91 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2.93 artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 263.86 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43.95 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.