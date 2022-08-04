‘Tarımda önceliğimiz stratejik ürünler’ | Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gıdanın bir milli güvenlik sorunu olduğunu vurgulayarak, “İnsanlık var olduğu sürece gıda konusu var olmaya devam edecektir. Türkiye’nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir. Hububatta, buğday, arpa, çavdar ve yağlı tohumlarda durumumuz çok önemli. Bu ürünlerden biri de şekerdir, pancar şekeridir. Bu manada pancarı da öncelemek zorundayız. Diğer taraftan bizim için diğer önemli ürünler de et, süt, yumurtadır” dedi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde birim amirleriyle bir araya gelen Bakan Kirişci, sektör için 3 temel hedeflerinin üretim alanlarının arttırılması, verimin yükseltilmesi ve kalitenin daha yukarı taşınması olduğunu kaydetti.

Üretenlerin yanında olduklarını vurgulayan Kirişci, “Çiftçimize her türlü araç gereç, gübre ve tohum desteği veriyoruz. Alın terlerinin karşılığını alabilmeleri her zaman önceliğimiz” dedi.

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