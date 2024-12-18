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Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Gıdalara tekstil boyası koymuşlar

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Gıda#Tekstil Boyası
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Gıdalara tekstil boyası koymuşlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 04:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek gıda satışı yapan ya da gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerin ifşasına devam ediyor. 2-6 Aralık günlerinde yayınlanan listede bitkisel yağ, sumak, pul biberlerin içine tekstil boyası koyan firmaların ifşa olması dikkat çekti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları bilgilendirmek ve halk sağlığını korumak için yayınladığı listede, gıdaların içinde olmaması gereken “gıda boyaları”nı özellikle belirtirken, gıdada kullanılan tekstil boyasını ise listenin başına örnek olarak ekledi. Bakanlık liste içinde bu boyayı “gıdada kullanımına izin verilmeyen boya” olarak tanımladı. İşte o liste ve firmalar:

FİRMALAR VE İHLALLERİ

Arifoğlu Baharat ve Gıda - İstanbul - Sumakta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti.

Sarıkara Gıda Ticaret - Tezcan Duman - Antalya - Pul biberde (2 kg) gıda boyası ve gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti.

Sarıkara Gıda Ticaret - Tezcan Duman - Antalya - Tatlı toz biberde (2 kg) gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti.

DYN Enerji Tarım Gıda Hayvancılık Mühendislik Danışmanlık Sanayı ve Ticaret Limited Şirketi - Adıyaman- Sumakta (1000 g) gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti.

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Şekerci Sıtkı Gıda Pazarlama Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Antalya - Sumakta (1 kg) gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti.

Ümit Cüceli - Aydın - Bitkisel karışım yağda (1 litre) gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti.

Hatice Gecegiden - İzmir - Bitkisel karışım yağda (1 litre) gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti.

 

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Gıda#Tekstil Boyası

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