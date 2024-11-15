×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Tarım ÜFE yüzde 5,03 büyüdü

Güncelleme Tarihi:

#Tarım#ÜFE#Big Para
Tarım ÜFE yüzde 5,03 büyüdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 10:39

Tarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 5,03 arttı

Haberin Devamı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,03, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 5,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 26,32, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 35,46 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 49,55 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,34, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,23 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,56 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 13,27, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,82, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,24 artış kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 185,25 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 85,17 artış ile turunçgiller oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarım#ÜFE#Big Para

BAKMADAN GEÇME!