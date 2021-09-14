  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Tarım ÜFE yıllık yüzde 24,69 yükseldi
‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükselişte Petrol fiyatları yükselişte Sonraki Haber › Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Tarım ÜFE yıllık yüzde 24,69 yükseldi

14.09.2021 - 10:48
Tarım ÜFE yıllık yüzde 24,69 yükseldi | Ekonomi Haberleri

Tarım ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,69 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,77, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21,32 artış kaydetti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,36, tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,95 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,90 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,73, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,11, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,13 artış kayıtlara geçti.

##$HABER_1471447$##

Yıllık en fazla artış yüzde 38,59 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 35,97 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt gruplarında oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 3,09 ile üzüm, yüzde 7,37 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 9,15 ile çeltik şeklinde sıralandı.

Ağustosta bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 5,52 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 2,81 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,10 ile çeltik ve yüzde 0,41 ile lifli bitkiler olarak kaydedildi.

Bir önceki aya göre en fazla azalış ise yüzde 14,10 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda görüldü. Geçen ay, endekste kapsanan 86 maddeden 22'sinin ortalama fiyatında azalış olurken 7'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı, 57'sinin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: -0,27% Hacim : 12.857 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.429 14.09.2021 Yüksek 1.444
Açılış: 1.441
8,4404 Değişim: 0,10%
Düşük 8,4235 15.09.2021 Yüksek 8,4508
Açılış: 8,4316
9,9714 Değişim: 0,05%
Düşük 9,9534 15.09.2021 Yüksek 9,9856
Açılış: 9,9668
490,04 Değişim: 0,12%
Düşük 488,84 15.09.2021 Yüksek 490,42
Açılış: 489,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.