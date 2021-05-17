Tarım ÜFE yıllık bazda arttı | Ekonomi Haberleri

Tarım ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,79 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,77 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, endeks nisanda, bir önceki aya göre yüzde 0,79 düşerken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,8 yükseliş kaydetti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,02 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,11, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde ise yüzde 5,44 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,03 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,3, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,64 artış olarak kayıtlara geçti.

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Yıllık en fazla artış yüzde 52,67 ile turunçgiller alt grubunda oldu. Bunu yüzde 38,73 ile lifli bitkiler, yüzde 28,38 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 23,98 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler takip etti.

Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 3,58 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 6,92 ile çeltik ve yüzde 14,1 ile yağlı meyveler oldu. Aylık en fazla artış yüzde 13,99 ile turunçgiller alt grubunda gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 13,06 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 4,01 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve yüzde 3,76 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, azalışın olduğu alt gruplar yüzde 2,88 ile çeltik, yüzde 2,56 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 1 ile lifli bitkiler olarak sıralandı.

Nisanda, endekste kapsanan 77 maddeden 14'ünün ortalama fiyatında azalış olurken 10 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 53 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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