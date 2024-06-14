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Tarım-ÜFE Mayıs’ta yıllık yüzde 61,24 arttı

14.06.2024 - 10:35 | Son Güncelleme :
Tarım-ÜFE Mayıs’ta yıllık yüzde 61,24 arttı | Ekonomi Haberleri

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Mayıs’ta yıllık yüzde 61,24 arttı, aylık yüzde 0,91 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mayıs ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de (2020=100), Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,72 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,18 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,43 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,40 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 6,67 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,98 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,98 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 154,81 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 16,04 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.


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