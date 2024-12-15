Tapuda dijital dönem başlıyor

Haberin Devamı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan ‘3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi’ ile taşınmaz yönetimi ve şehir planlamasında dijital devrim gerçekleştirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Kat irtifakı/kat mülkiyetine konu işlemlerde, mimari proje ile birlikte üç boyutlu sayısal yapı modelinin güvenli elektronik ortamda genel müdürlüğümüze gönderilmesi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tüm ülke genelinde zorunlu hale gelecek. Ayrıca ‘Dijital Bina’ konsepti ile sürdürülecek çalışmalara yönelik tüm bilgilendirmelere dijitalbina.tkgm.gov.tr kurumsal web sitesinde ulaşılabilecek” denildi.

ADİL VERGİLENDİRME VE GÜVENLİ PİYASA

2025 yılı itibarıyla Türkiye’deki tapu işlemlerinde 3 boyutlu sayısal yapı modelinin kullanılmasının, gayrimenkul sektöründe büyük bir yenilik olarak kabul edileceğinin altını çizen Hakan Gedikli, “Uygulama ülkenin dijitalleşme hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yenilik, adil vergilendirmeyi sağlayacak ve emlak piyasasında güveni artırarak mülkiyet yönetiminde daha güvenilir ve hızlı işlemler yapılmasını destekleyecektir. Ayrıca, doğal afet risklerini azaltma ve afet yönetimini iyileştirme konusunda da önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gedikli, “Bu geçiş süreciyle birlikte, sektördeki tüm paydaşların gerekli hazırlıkları yaparak, belirtilen tarihe kadar bu paydaşların sistemin gerekliliklerini yerine getireceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.