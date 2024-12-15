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Tapuda dijital dönem başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Tapu#Dijital#Hakan Gedikli
Tapuda dijital dönem başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 04:00

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, tüm Türkiye genelinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleriyle ilgili önemli bir düzenleme gerçekleştirdiklerini belirterek, bu düzenlemenin, yapıların dijital ortamda daha güvenli ve şeffaf bir şekilde kaydedilmesini ve denetlenmesini sağlayacağını dile getirdi.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan ‘3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi’ ile taşınmaz yönetimi ve şehir planlamasında dijital devrim gerçekleştirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Kat irtifakı/kat mülkiyetine konu işlemlerde, mimari proje ile birlikte üç boyutlu sayısal yapı modelinin güvenli elektronik ortamda genel müdürlüğümüze gönderilmesi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tüm ülke genelinde zorunlu hale gelecek. Ayrıca ‘Dijital Bina’ konsepti ile sürdürülecek çalışmalara yönelik tüm bilgilendirmelere dijitalbina.tkgm.gov.tr kurumsal web sitesinde ulaşılabilecek” denildi.

ADİL VERGİLENDİRME VE GÜVENLİ PİYASA

2025 yılı itibarıyla Türkiye’deki tapu işlemlerinde 3 boyutlu sayısal yapı modelinin kullanılmasının, gayrimenkul sektöründe büyük bir yenilik olarak kabul edileceğinin altını çizen Hakan Gedikli, “Uygulama ülkenin dijitalleşme hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yenilik, adil vergilendirmeyi sağlayacak ve emlak piyasasında güveni artırarak mülkiyet yönetiminde daha güvenilir ve hızlı işlemler yapılmasını destekleyecektir. Ayrıca, doğal afet risklerini azaltma ve afet yönetimini iyileştirme konusunda da önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

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Gedikli, “Bu geçiş süreciyle birlikte, sektördeki tüm paydaşların gerekli hazırlıkları yaparak, belirtilen tarihe kadar bu paydaşların sistemin gerekliliklerini yerine getireceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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#Tapu#Dijital#Hakan Gedikli

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