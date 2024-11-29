Tamamlayıcı emeklilik siyaset üstü olmalı

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez, Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin (TES), siyaset üstü olması gerektiğini söyledi. Türkölmez, tamamlayıcı emeklilik sisteminin içeriğinin henüz netleşmediğini, Orta Vadeli Programa göre bu sisteme geçileceği yönünde kamunun iradesi bulunduğunu belirterek, “Demografik yapımız değişiyor, doğurganlık oranı düşüyor. Diğer taraftan nüfus yaşlanıyor. Toplam nüfus içinde 10 milyon 65 yaş üstü yaşlılarımız var ve bu kişilerin emeklilik döneminin idamesi var. Sosyal güvenlik sistemi ise her yıl açık veriyor. Emekli sayısı artarken istihdamdaki artış istediğimiz seviyede değil. Tüm bunlar tamamlayıcı emeklilik sistemi gibi ikinci basamak, özel sektörün yöneteceği bir emeklilik reformuna ihtiyaç olduğunu gösteriyor” dedi.

Haberin Devamı

ANLAŞILIRSA 2026’DA BAŞLAR

Türkölmez, tamamlayıcı emeklilik sistemin tüm tarafların ve toplumun da olurunu alarak kurulması gerektiğine dikkat çekerek, “Siyaset üstü bir mutabakatla olması gerekiyor. Siyasi tartışmaların içine TES’i çekersek, işin içine popülizm giriyor ve işin doğruları tartışılmamaya başlanıyor. Mesela, kıdem tazminatı konuşuluyor, emekli maaşları gündeme geliyor. O zaman da tamamlayıcı emekliliğin nasıl olması gerektiği tartışılmıyor, konu başka yerlere gidiyor. Kamusuyla, özel sektörüyle, sendikalarıyla el sıkıştığımız, ortak bir mutabakata ihtiyaç var” dedi.

2025'te TES’in kurgusu konusunda mutabakat sağlanması halinde 2026’nın başında uygulamaya geçilebileceğine de vurgu yapan Türkölmez, “Bu kurgunun içinde SGK ile entegrasyon var. Fonların kurulması var. Firmalardan buraya düzenli bir şekilde katkı paylarının akacağı büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Bunun yapılanması biraz vakit alır. Adını 2025’te koyabilirsek, 2026’da başlayabiliriz” şeklinde konuştu.