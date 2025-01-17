Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi! Mantıda taşlık, etli ekmekte kalp, zeytinyağında tohum yağı...

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Tarım ve Orman Bakanlığı her gün taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelliyor. Bu listeye yeni firmalar ve ürünler ekleniyor. Bakanlığın Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı denetimler sonucunda halk sağlığı ile oynayan birçok işletme ifşa edildi.

Listede zeytinyağı üreten firmaların çokluğu göze çarpıyor. Aydın, Muğla, İzmir ve Şanlıurfa merkezli bu işletmelerin zeytinyağlarında tohum yağları tespit edildiği görülüyor. Bir işletmenin de ürettiği zeytinyağına daha düşük kaliteli ürün karıştırdığı tespit edilirken, Gaziantep merkezli bir firmanın da ürettiği ayçiçek yağına tohum yağları karıştırdığı açıklandı.

Karaman'da bir pide fırınında üretilen etli ekmek harcında sakatat (kalp) tespit edilirken, Giresun'da hizmet veren bir ocakbaşının ızgara köftelerinde ise kanatlı et bulundu.

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MANTI VE KOL BÖREĞİNDE TAŞLIK

İstanbul'da Kayseri mantısı üreten bir firmanın ürünlerinde kanatlı et ve sakatat (taşlık), kıymalı kol böreği üreten bir firmanın ürünlerinde de sakatat (taşlık) ortaya çıktı.

Mersin'de ve Diyarbakır'da köfte ve Adana kebap üreten 5 ayrı firmanın ürünlerinde sakatat (taşlık) ve kanatlı et tespit edildi.

Bunun yanında keki ve toz biber gibi baharatlar üreten 2 ayrı firmanın ürünlerinde yabancı madde tespit edilirken, takviye edici gıda üreten bir firmanın ürününde de etken maddenin bulunmadığı ortaya çıktı.



TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILDIĞI KESİNLEŞMİŞ ÜRÜNLER







