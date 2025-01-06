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Takımları yeşil sahalarda yatırımcıları borsada kaybetti

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#Celtic#Lazio#Borsa
Takımları yeşil sahalarda yatırımcıları borsada kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 04:00

GEÇEN yıl bazı futbol kulüpleri hem yeşil sahalarda taraftarını hem de borsalarda yatırımcısını sevindiremedi. Buna karşın bazı takımlar taraftarını sevindirirken, borsalarda yatırımcısını memnun edemedi.

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Geçen yıl yatırımcısına İskoç ekibi Celtic yüzde 41.4, İtalyan ekiplerinde Lazio yüzde 32.3, Juventus yüzde 17.5, Portekiz ekibi Benfica yüzde 12.5 kazandırdı. Celtic, geçen sezon İskoçya Birinci Futbol Ligi’nde (Premiership) 54. şampiyonluğunu ilan etmişti. Ayrıca takım, İskoçya Ligi’nde de lider konumunda bulunuyor. Geçen yıl yatırımcısına Hollanda ekibi Ajax yüzde 4.2, Portekiz ekiplerinden Porto yüzde 6, Sporting CP yüzde 7.6, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 11.7, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 14.9 kaybettirdi. Manchester United, İngiltere Premier Ligi’nde iç açıcı bir performans sergilemezken, hisse senedi piyasalarda da yatırımcısını üzdü.

 

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#Celtic#Lazio#Borsa

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