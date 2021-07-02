Takasbank BEFAS'ı hizmete sundu | Ekonomi Haberleri

Takasbank, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu’nu (BEFAS) bugün itibarıyla hizmete aldı. BEFAS, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) emeklilik yatırım fonlarının, fon kurucusu emeklilik şirketi tarafından diğer emeklilik şirketleri katılımcılarına satılmasına, geri alınmasına imkân sağlıyor.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'den (Takasbank), yapılan açıklamaya göre, Takasbank, sermaye piyasalarındaki tecrübesi ve ileri teknolojik alt yapısı ile vatandaşlara yeni bir hizmet daha sundu.

Takasbank, 18 yıldır saklama sorumluluğunu üstlendiği Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) emeklilik yatırım fonlarının, fon kurucusu emeklilik şirketi tarafından diğer emeklilik şirketleri katılımcılarına satılmasına, geri alınmasına imkân sağlayan BEFAS Platformu’nu bugün itibarıyla devreye aldı.

BEFAS İLE BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDEKİ REKABET VATANDAŞA KAZANÇ OLARAK YANSIYACAK

BEFAS Platformu sayesinde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları platformda işlem gören diledikleri fonu, katılımcı sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketlerini değiştirmeden, mevcut şirketi aracılığı ile alıp, geri satabilecek.

Bu sayede emeklilik şirketleri, bir taraftan katılımcılarını muhafaza ederken diğer taraftan kurucusu oldukları fonların performansını artırmak üzere azami gayreti gösterecek. BEFAS ile bireysel emeklilik şirketlerindeki rekabet vatandaşa kazanç olarak yansıyacak.

Emeklilik birikimini BEFAS üzerinden sunulan fonlara yönlendirmek isteyen katılımcılar, fon seçimini, birikim tutarı veya oranı hususlarında herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan yapabilecek.

KATILIMCILARA FONLAR ARASI HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ WEB VE MOBİL PLATFORMLARLA GELİYOR

Bireysel emeklilik katılımcıları sözleşmelerinin bulunduğu şirketin internet veya mobil uygulamaları üzerinden, katkı payının, mevcut birikimlerinin BEFAS Platformu’nda işlem gören fonlara yönlendirilmesi talebini kolaylıkla iletebilecek.

TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nda (www.tefas.gov.tr), menkul kıymet yatırım fonlarının yanı sıra emeklilik yatırım fonlarına ilişkin veriler de yayınlanıyor. Bilgilendirme platformu sayesinde emeklilik yatırım fonlarının detaylı analizlerinin yapılmasına imkân sağlanıyor.

TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nun fon karşılaştırma özelliği ile katılımcılar, getiri bazlı, yönetim ücreti ve büyüklük bazlı ya da sadece herhangi bir şirkete ait olan bireysel emeklilik fonlarının farklı zaman aralıklarına göre görüntüleyebiliyor ve karşılaştırma yapılabiliyor.

Bunun yanı sıra, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından da BEFAS üzerinden başka emeklilik şirketinin fonlarını seçmek isteyen katılımcıların fon seçeneklerini değerlendirebilmesi için yeni bir bilgilendirme altyapısı da kurulacak. Detaylı bilgiye "www.takasbank.com.tr" ve "www.tefas.gov.tr" web sitelerinden ulaşılabiliyor.

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