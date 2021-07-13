"Tahvil alımlarının azaltmasında uygun dönem"

St. Louis Fed Başkanı Bullard, "Fed'in tahvil alımlarını azaltması için uygun döneme gelindi" açıklamasında bulundu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, merkez bankasının tahvil alım hızını azaltması için uygun döneme gelindiğini söyledi.

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Bullard, Wall Street Journal'la yaptığı söyleşide "Bunu hafif ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz ancak tahvil alımlarını azaltmak için iyi bir konumdayız. Yarın başlayalım demiyorum fakat buna hazırız" dedi.

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