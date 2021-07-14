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"Tahvil alımı azaltımı eşeğinden uzaktayız"

14.07.2021 - 17:13
"Tahvil alımı azaltımı eşeğinden uzaktayız" | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Fed'in tahvil alımı azaltımı eşeğinden hala uzaktayız” açıklamasında bulundu.

 

ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Powell'ın 2 gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu öncesi Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Powell, bu yılın ilk yarısında devam eden aşılamanın ekonominin normalleşmesini, destekleyici para ve maliye politikasının da yardımıyla güçlü ekonomik büyümeyi sağladığını aktardı. İş gücü piyasasındaki koşulların iyileşmeye devam ettiğine işaret eden Powell, daha gidilecek çok yol olduğunu kaydetti.

Powell, "Enflasyon, kayda değer bir şekilde arttı ve muhtemelen ılımlı hale gelmeden önce gelecek aylarda yüksek kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Sürdürülebilir bir şekilde maksimum istihdam ve fiyat istikrarına ulaşmanın istikrarlı bir finansal sisteme bağlı olduğunu vurgulayan Powell, buradaki kırılganlıkları izlemeye devam ettiklerini aktardı. Powell, finansal sistemin merkezindeki kurumların dirençli kalmaya devam ettiğini bildirdi.

"VARLIK ALIMLARIMIZDA DEĞİŞİKLİK YAPMA KARARINI DUYURMADAN ÖNCE BİLDİRİMDE BULUNACAĞIZ"

Fed'in haziran ayındaki toplantısında federal fon oranlarını sıfıra yakın tuttuğunu ve varlık alımlarının hızını koruduğunu anımsatan Powell, bu önlemlerin para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye güçlü destek sağlamaya devam etmesini sağlayacağını vurguladı.
Powell, bankanın hedeflerine ulaşana kadar federal fon oranı için mevcut hedef aralığını korumanın uygun olacağını ifade etti.

Para politikasının duruşunu değerlendirirken ekonomik görünüm için gelen bilgilerin etkilerini izlemeye devam edeceklerini belirten Powell, "Enflasyonun seyrinin veya uzun vadeli enflasyon beklentilerinin maddi ve kalıcı olarak hedefimizle tutarlı seviyelerin ötesine geçtiğine dair işaretler görürsek para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.

Powell, haziran toplantısında varlık alımı ve ekonominin hedefler doğrultusundaki ilerlemesinin de ele alındığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"'Önemli ölçüde ilerleme' standardına ulaşmak hala çok uzak olsa da katılımcılar ilerlemenin devam etmesini bekliyor. Önümüzdeki toplantılarda bu tartışmalara devam edeceğiz. Daha önce de söylediğimiz gibi varlık alımlarımızda değişiklik yapma kararını duyurmadan önce bildirimde bulunacağız."


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