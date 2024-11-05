Suudi Aramco'nun kârı yüzde 15 düştü

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Enerji devi Suudi Aramco, Suudi borsasına gönderdiği açıklamada, 2023'teki 32,58 milyar dolarlık net gelirin bu yıl 27,56 milyar dolara düşmesinin esas olarak ham petrol fiyatlarındaki düşüşün ve rafineri marjlarının zayıflamasının etkisinden kaynaklandığını söyledi.

APF haberine göre dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, şu anda günlük yaklaşık dokuz milyon varil üretim yapıyor. Bu, kendi kapasitesi olan 12 milyon varilin çok altında.

Pazar günü Suudi Arabistan ve OPEC+ petrol üreten ülkelerin oluşturduğu grubun diğer yedi üyesi, Kasım 2023'te duyurulan 2,2 milyon varillik azaltımı Aralık ayı sonuna kadar uzattıklarını duyurdu.

Aramco'nun CEO'su Amin Nasser yaptığı açıklamada, "Aramco, düşük petrol fiyatlarına rağmen üçüncü çeyrekte güçlü bir net gelir elde etti ve güçlü bir serbest nakit akışı yarattı." dedi.

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Şirketin enerji ve petrokimya alanında önde gelen küresel oyunculardan biri olarak konumumuzu sağlamlaştırmak için çabaladığını da sözlerine ekledi.

Aramco, Suudi ekonomisinin göz bebeği ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Körfez krallığını petrol sonrası müreffeh bir geleceğe hazırlamayı amaçlayan Vizyon 2030 reform gündeminin ana gelir kaynağı.

Elde edilen kâr, çölde inşa edilmesi planlanan fütüristik mega şehir NEOM, Riyad'daki dev havaalanı ve önemli turizm ve eğlence projeleri gibi amiral gemisi projelerin finansmanına yardımcı oluyor.

Aramco, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin petrol fiyatlarını fırlatmasının ardından 2022'de rekor kâr bildirdi.

Ancak petrol fiyatlarındaki düşüş ve üretim kesintileri nedeniyle şirketin kârı geçen yıl dörtte bir oranında düştü.

Bu yılın ilk çeyreğinde kârlar yüzde 14,5, ikinci çeyrekte ise yüzde 3,4 düştü.