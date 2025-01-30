Suudi Arabistan ekonomisi güçlü büyüdü

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Suudi Arabistan ekonomisi, krallığın ekonomiyi çeşitlendirmeye yönelik milyarlarca dolarlık stratejisi kapsamında petrol dışı sektörün genişlemesiyle dördüncü çeyrekte 2022'den bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti.



Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası, İstatistik Genel Kurumu'nun ön verilerine göre yıllık yüzde 4,4 arttı. Bir önceki çeyrekte yüzde 2,8 büyümüştü.

Ülkeyi dışa açmaya ve dönüştürmeye çalışan hükümetin önceliği olan petrol dışı ekonomi, Aralık ayına kadar olan üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 4,6 oranında genişledi. Bu oran bir önceki çeyrekte revize edilen yüzde 4,3'lük büyümeye kıyasla daha yüksek gerçekleşti.



Halen ekonominin ana itici gücü olan petrol endüstrisi, üçüncü çeyrekteki revize edilmiş yüzde 0'a kıyasla yüzde 3,4 büyüdü.

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Orta Doğu'nun en büyük ekonomisi, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın Vizyon 2030 olarak adlandırılan stratejisi kapsamında ekonomiyi çeşitlendirmek için büyük harcamalar yapıyor. Krallık, hükümetin düşük petrol gelirleriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde çeşitlendirme harcamaları yapmayı tercih ettiği için en az 2027 yılına kadar bütçe açığı öngörüyor.

Uluslararası Para Fonu, OPEC+ petrol ittifakının üretim kesintilerini uzatma kararını gerekçe göstererek bu yıl için krallığa yönelik büyüme tahminlerini 1,3 puan düşürerek yüzde 3,3'e indirdi.

Hükümet de Eylül ayında kendi tahminlerini düşürdü ve büyümeyi bu yıl yüzde 4.6, 2026 için ise yüzde 3.5 olarak görüyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yüzde 4'e yakın bir büyüme, G20 ülkelerindeki diğer büyümelerin çoğunu geride bırakacak.