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Suudi Arabistan ekonomisi daraldı

16.03.2021 - 14:00
Suudi Arabistan ekonomisi daraldı | Ekonomi Haberleri

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 azaldı.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumunun yayımladığı rapora göre, geçen yıl petrol sektöründe yüzde 8,5 ve petrol dışı sektörde yüzde 0,8 daralma kaydedildi. Ülkedeki GSYİH 2019'daki yüzde 0,3 büyümeye kıyasla 2020 yılında yüzde 4,1 küçüldü.

Özel sektörün katma değerinin yüzde 0,8, kamunun da yüzde 1 azalması nedeniyle petrol dışı sektörde de daralma yaşandı. Suudi Arabistan'da 2020'nin son çeyreğinde, GSYİH 2019'daki aynı döneme kıyasla yüzde 3,9 daralmıştı.


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