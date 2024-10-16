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Sürdürülebilir deniz ürünleri için önemli adım

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#İyi Tarım Uygulamaları#Migros#Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir deniz ürünleri için önemli adım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 14:13

Çiftlik balıklarını İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifika sürecine dahil ettiğini duyuran Migros, Türkiye denizlerindeki 530’u aşan türün sürdürülebilirliğinin sağlanması için gelişim programları ve saha çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.

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Şirket bu girişim ile balık stoklarının korunması, deniz kirliliğinin önlenmesi ve balıkçıların refahının artırılmasının hedeflendiğini vurgularken ilk olarak Adana Karataş’ta başlatılan uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığı belirtildi. 

Konu hakkında açıklama yapan Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Hülya Günay, “Türkiye'nin 530'dan fazla balık türünü geleceğe taşımak için sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde öncülük ediyoruz. İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifikalı balıklarla, hem denizlerimizi koruyor hem de balıkçılarımızın refahını gözetiyoruz. Tüketicilerimize güvenilir ve taze ürünleri sunarken, balık stoklarını koruma ve deniz kirliliğini önleme konusunda da kararlıyız” dedi.

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#İyi Tarım Uygulamaları#Migros#Sürdürülebilirlik

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