Suçlamalarının ardından ünlü milyarderin 55 milyar doları eridi

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New York'ta 20 Kasım'da düzenlenen bomba gibi iddianamede, milyarder sanayici kurucu Gautam Adani ve çok sayıda astının, rüşvet planının bir parçası olarak uluslararası yatırımcıları kasıtlı olarak yanılttıkları iddia edildi.

ABD'li savcılar "Hindistan hükümet yetkililerine rüşvet ödemeleri teklif etmek, yetkilendirmek, yapmak ve yapma sözü vermek için bir plan tasarladıklarını" söyledi.

Suçlamaları reddeden şirket, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı'nın iddianamesinin duyurulmasından bu yana, grup 11 halka açık şirketinin piyasa değerinde yaklaşık 55 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı." dedi.

62 yaşındaki Gautam Adani'nin, kazançlı devlet ihalelerini güvence altına almak için 250 milyon dolarlık rüşvet dolandırıcılığına katıldığından şüpheleniliyor.

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Adani Group, suçlamaları "temelsiz" olarak nitelendirerek sert bir şekilde yalanladı. Ancak bu durum, geçen hafta Mumbai'de Adani hisselerinde yoğun bir satış dalgasına yol açtı ve çok sayıda işlem durduruldu.

Adani Enterprises'ın hisseleri Çarşamba günü yüzde 1,8 arttı ancak grubun kilit firması, iddianamenin yayınlanmasından bu yana piyasa değerinin yüzde 20'sinden fazlasını kaybetti.

Çarşamba günü yapılan bir açıklamada Adani yetkililerinin menkul kıymetler dolandırıcılığıyla suçlandığı belirtildi. Şirket tüm suçlamaları reddediyor.

Ayrıca holding yetkilileri Gautam Adani veya yeğeni Sagar Adani'nin rüşvet veya yolsuzlukla suçlandığını söylemenin yanlış olduğunu belirtti.

Adani, Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin yakın müttefiki ve bir dönem dünyanın en zengin ikinci adamıydı.

DİĞER ÜLKELERDE DE SORUŞTURMA

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Adani Grubu'nun Doğu Afrika ülkesinin elektrik şebekesini ve ana havalimanını genişletme planlarına artık dahil olmayacağını söyledi.

Adani Grubu, Jomo Kenyatta havalimanına 1,85 milyar dolar, devlete ait kamu hizmeti kuruluşu KETRACO'ya ise 736 milyon dolar yatırım yapacaktı.

Sri Lanka, grubun 442 milyon dolarlık rüzgar enerjisi anlaşması ve Adani liderliğindeki Kolombo'daki derin deniz liman terminali de dahil olmak üzere yerel yatırımlarına ilişkin bir soruşturma başlattı. Bu yatırımların maliyetinin 700 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.

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Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde orta sınıf bir ailede dünyaya gelen Adani, 16 yaşında okulu bırakıp kazançlı mücevher ticaretinde çalışmak için Mumbai'ye taşındı.

Kardeşinin plastik işinde kısa bir süre çalıştıktan sonra, 1988 yılında ihracata yönelerek kendi adını taşıyan amiral gemisi aile şirketini kurdu