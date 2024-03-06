Şubat verileri açıklandı! Kur beklentisi 40.37 liraya yükseldi | Ekonomi Haberleri

İstanbul Üniversitesi ile Finansal Kurumlar Birliği (FKB) işbirliği sonucu hazırlanan ‘FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’nin 2024 Şubat verileri açıklandı.

Buna göre, şubat ayında ABD Dolar kuru beklentisi ortalamalarının 2024 yıl sonu için 40.37 TL olduğu tespit edildi. Şubat ayında 2025 yıl sonu için ise bu tahminin 48.48 TL olduğu belirlendi.

YÜZDE 23’Ü İYİMSER

Araştırmada, sektör yöneticilerinin kısa vadeli ticari kredi faiz oranı ve sektörel ortalama faiz oranı beklentileri ile büyüme tahminleri de soruldu. Buna göre:

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-Şubat ayında kısa vadeli ticari kredi faiz oranı beklentisinin ortalama yüzde 51.31 olduğu tespit edildi.

- Sektörel faiz oranı beklentisinin ortalama yüzde 58.86 olarak öne çıktı.

- Şubatta 2024 yıl sonu için yüzde 3.57 olduğu tespit edildi.

- Şubat ayında 2025 yıl sonu için yüzde 3.77 olduğu tespit edildi.

- Gelecek 3 aylık dönemde katılımcıların sektörlerindeki genel gidişat hakkında önceki 3 aylık döneme kıyasla beklentileri değerlendirildiğinde; katılımcıların yüzde 23’ü daha iyimser, yüzde 24’ü daha kötümser, yüzde 53’ü ise aynı olacağını belirtti.

ENDEKSTE GERİLEME

- Öte yandan, Şubat 2015’ten günümüze hesaplanan aylık FKB Ekonomik Görünüm Endeksi, Mart 2018’e kadar yükselen bir trend izlemiş, bu tarihten sonra azalışa geçerek Ekim 2018’de 95.15 değerini alarak en düşük seviyesini gördü. Kasım 2018’den itibaren dalgalı bir seyir izleyen endeks, Eylül 2023’te 99.29; Ekim 2023’te bir önceki aya göre 0.51 puan azalarak 98.78; Kasım 2023’te 0.18 puan artarak 98.96; Aralık 2023’te 0.35 puan artarak 99.31 ve Ocak 2024’te 0.34 puan azalarak 98.97 değerlerini aldı.

- FKB Ekonomik Görünüm Endeksi alt bileşenlerinden Faktoring Endeksi, Eylül 2023’te 99.98; Ekim 2023’te bir önceki aya göre 0.16 puan artarak 100.14; Kasım 2023’te 0.31 puan artarak 100.45; Aralık 2023’te 0.23 puan artarak 100.68 ve Ocak 2024’te 0.46 puan azalarak 100.22 değerlerini aldı.

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- Yapılan hesaplamada ayrıca, Aralık ayında 2023 yıl sonu için enflasyon beklentisinin 2024 yıl sonu için yüzde 49.25 oranında tespit edildiği ifade edildi.

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