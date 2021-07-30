Stopaj oranı indirim süresi uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oranı indirimlerinin süresini eylül sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz."

Etiketler