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Stokçuya 2 milyon TL ceza Meclis’ten geçti

07.01.2022 - 09:37
Stokçuya 2 milyon TL ceza Meclis’ten geçti | Ekonomi Haberleri

Meclis’te önceki gece kabul edilen 9 maddelik torba yasa, Nisan 2020’de çıkarılan perakende ticaret kurallarını ağırlaştırdı. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine yeni şartlar getirildi.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; bu işletmelerin “piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerine” ağır para cezalar verilecek. Ceza miktarı her ihlal başına 500 bin liradan başlayıp 2 milyon liraya kadar çıkacak. Bu ceza miktarı 50 bin ila 500 bin lira arasındaydı.

25 MİLYON LİRA KESİLDİ

Perakende düzenlemesinin iki yıllık uygulamasına ilişkin bilgi veren TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, “2020 yılında 2 bin 900 ve 2021 yılında 2 bin 703 olmak üzere toplamda 5 bin 603 dosya görüşülüp karara bağlanmış ve fahiş fiyat artışı ve piyasayı bozan stokçuluk faaliyetleri sonucunda firmalara toplamda 25 milyon 444 bin 428 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. Bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı tespiti ve gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira ceza uygulanmıştır. 81 ilde toplam 14 bin 181 firma ve 101 bin 338 ürün incelenmiş ve denetlenmiştir” dedi.

ODA BORÇLARINA ERTELEME

Oda ve borsa alacaklarında icra takip işlemleri 2023 sonuna kadar durduruldu. TOBB ile Odalar ve Borsalar Yasası hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların, birliğe olan aidat borçları için 31 Aralık 2023’e kadarki icra takipleri durduruldu. LPG Piyasası Yasası ile Elektrik Piyasası Yasası’ndaki “depolama” tanımı genişletildi. “LPG dağıtıcıları” tanımı, “piyasa faaliyetinde bulunanlar” şeklinde değiştirildi. Böylece diğer lisans sahipleri de kapsama dahil edildi. Kaçakçılıkla Mücadele Yasası’na aykırı eylemden mahkumiyet kararı olanlara LPG ve elektrik sektöründe lisans lisans verilmeyecek.

BAZI LİMANLARA SÜRE UZATIMI

YASANIN diğer maddelerine göre bazı liman işletmelerinin devir sözleşmeleri uzatılacak. Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile TCDD’ye ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri sonucunda imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşmeler 49 yıla uzatılacak. Bunun için sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve davalardan vazgeçilmesi şartları aranacak. Limanlar için yapılacak ek sözleşmelerde, süre uzatımı, ek sözleşme bedeli ve ödeme koşulları dışında hükme yer verilemeyecek. CHP, Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açacaklarını bildirdi. AK Parti grubu adına Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da şunları söyledi: “Bunların kalan 13 yıllık süreleri 49 yıllığına tamamlanır. Bağımsız SPK lisanslı 2 şirketin değerlendirmesiyle belirlenen fiyat üzerinden yapılır.”


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