×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

SSB Başkanı Görgün açıkladı: Savunma sanayi 820 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Güncelleme Tarihi:

#Savunma Sanayi#Haluk Görgün#SSB
SSB Başkanı Görgün açıkladı: Savunma sanayi 820 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 14:33

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayimiz, küresel pazarlarda başarıyla ilerlemeye devam ediyor. Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artışla 820 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, yıl boyunca bu ivmesini sürdürerek 2024'ün ilk 10 ayında yüzde 18 artışla 5 milyar 125 milyon dolar seviyesine ulaştı" dedi.

Haberin Devamı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründeki ihracat başarılarını değerlendirdi. Görgün, savunma sanayinin küresel pazarlardaki rekabet gücüne dikkat çekerek, "Savunma sanayimiz, küresel pazarlarda başarıyla ilerlemeye devam ediyor. Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artışla 820 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, yıl boyunca bu ivmesini sürdürerek 2024'ün ilk 10 ayında yüzde 18 artışla 5 milyar 125 milyon dolar seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz 1 yıllık dönemde ise ihracatımız yüzde 15 artarak 6 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış sağlamayı amaçlıyoruz. Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan firmalarımız, 2024 yılında 185 farklı ülkeye ürün ihraç ederek yeni bir rekora imza attı. Hedefimiz, büyük ölçekli şirketlerimiz ve KOBİ'lerimizi ihracat pazarlarında daha güçlü kılmak, sektörel sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu doğrultuda, tüm dünyada yürüttüğümüz işbirliği faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Savunma sanayimiz, global başarısıyla gurur kaynağımız olmaya devam ediyor" dedi.

Haberin Devamı

BAŞKANLIKTAN AÇIKLAMA

Savunma Sanayii Başkanlığı'nca yapılan açıklamada da "Yürütülen kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetleriyle, Türk savunma sanayi firmaları ürünlerini küresel pazarlarda daha geniş bir yelpazede sunma imkanı buluyor. Savunma sanayi, tüm dünyada adını duyurmaya ve Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerini küresel pazarlarda temsil etmeye devam ediyor. Bu başarılar, Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlarken, sektörün gelecekteki büyük adımlarını şekillendirmeye devam edecek" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Savunma Sanayi#Haluk Görgün#SSB

BAKMADAN GEÇME!