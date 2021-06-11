SPK'dan Selva Gıda'nın halka arzına onay | Ekonomi Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Selva Gıda'nın halka arzına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İttifak Holding'in tamamına sahip olduğu un ve makarna üreticisi Selva Gıda Sanayi'nin halka arzına onay verdi.

SPK'nın dün akşam yayımlanan bültenine göre sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak halka arzda 26 milyon hisse 3.06 liradan halka arz edilecek.

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Hisselerin tamamının satılması halinde 79.6 milyon lira büyüklükteki halka arzda şirketin yüzde 33'ü yatırımcılara satılmış olacak.

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