SPK'dan iki halka arza onay | Ekonomi Haberleri

SPK, Odaş Elektrik'e ait Çan2 termik santralinin ve Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları'nın halka arzına izin verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Odaş Elektrik'e ait termik santral işletmecisi Çan2 Termik AŞ'nin halka arzına izin verdi. Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre halka arz sermaye artırımı ve ek satış olması halinde ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Şirketin 320 milyon liraya yükseltilecek sermayesinin 67.59 milyon liralık bölümü halka arz edilecek, ek talep olması halinde Odaş Elektrik'e ait 6.76 milyon lira tutarında hisse de satılabilecek.

Hisse başı 3.9 liradan yapılacak halka arzda ek satışın da yapılması halinde şirketin yüzde 23.2'si halka arz edilecek, halka arz büyüklüğü 290 milyon lira büyüklüğünde olacak.

SPK, BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI'NIN HALKA ARZINA ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları'nın halka arzına izin verdi. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak halka arzda şirketin 150 milyon liraya yükselecek sermayesinin 36.67 milyon liralık bölümü hisse başına 16.5-18 lira aralığından halka arz edilecek. Ek talep gelmesi halinde 5 milyon lira nominal büyüklükte ek satış yapılabilecek.

Ek satışın da yapılması halinde şirketin yüzde 27.8'i halka arz edilecek, halka arz büyüklüğü 689-750 milyon lira büyüklüğünde olacak.

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