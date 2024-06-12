SPK'dan 9 şirkete bilanço iiçin ek süre | Ekonomi Haberleri

SPK'dan 9 şirkete bilanço iiçin ek süre
SPK, 9 şirkete 3 aylık finansal raporları için ek süre verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu, 9 şirkete ilk çeyrek finansal raporları için ek süre verdi.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"31.03.2024 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (09.07.2024 (dahil) tarihine kadar).
- İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (21.06.2024 (dahil) tarihine kadar).
- ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (21.06.2024 (dahil) tarihine kadar).
- EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (11.07.2024 (dahil) tarihine kadar).
- KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (11.07.2024 (dahil) tarihine kadar).
- BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (12.07.2024 (dahil) tarihine kadar).
- SARAY MATBACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (20.06.2024 (dahil) tarihine kadar).
- TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (14.06.2024 (dahil) tarihine kadar).
- BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. (21.06.2024 (dahil) tarihine kadar)."
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