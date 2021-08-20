SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay | Ekonomi Haberleri

SPK, Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve YEO Teknoloji'nin halka arzına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) üç şirketin halka arzına onay verdi. SPK'nın dün akşam yayımlanan bülteninde Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri ve Orçay Ortaköy Çay Sanayi'nin sermaye artırımı yöntemiyle halka arzına, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri'nin ise sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle halka arzına izin verildi.

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