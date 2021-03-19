SPK'dan 2 şirketin ihraç başvurusuna onay | Ekonomi Haberleri

SPK Arçelik'in 1 milyar dolar tavanlı borçlanma aracı ihraç başvurusunu ve Ziraat Katılım’ın 12 milyar TL tavanlı kira sertifikası ihraç başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Arçelik'in yurtdışında 1 milyar dolar tavanlı tahvil veya finansman bonosu ihracı başvurusunu onaylandı.

SPK ZİRAAT KATILIM’A ONAY

SPK Ziraat Katılım'ın 12 milyar lira tavanlı yönetim sözleşmesine veya alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı. SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, ihraç tahsisli/nitelikli yatırımcılara yönelik olacak.

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