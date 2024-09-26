SpaceX'ten Güney Doğu Asya ülkesine 15 milyar dolarlık yeni yatırım

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AFP'de yer alan VNA haberine göre, Vietnam Devlet Başkanı To Lam, bu hafta New York'a yaptığı ziyarette SpaceX yöneticisi Tim Hughes ile bir araya geldi. Hughes, şirketin "uydu internet planı" için Vietnam'ın potansiyelini "çok değerli bulduğunu" söyledi. Görüşmede SpaceX'in Vietnam'a 15 milyar dolarlık yatırım planı da gündeme geldi. Lam, hükümetin yatırım teklifini değerlendirdiğini söyledi.

VNA, Hanoi yönetiminin SpaceX'ten yatırım prosedürlerini tamamlamak için ilgili Vietnam ajansları ve ortaklarıyla yakın koordinasyon sağlamasını istediğini söyledi.

Uzun zamandır giysi, ayakkabı ve mobilya üretiminin düşük maliyetli olduğu bir yer olan Vietnam, küresel tedarik zincirinde hızla yükselmeyi hedefliyor. Lam, New York ziyareti sırasında Google, Apple, Meta ve BT firması Supermicro'nun patronlarıyla görüşmelerde bulundu. Seyahati sırasında Amerikalı ve Vietnamlı şirketler, yarı iletkenler, yapay zeka ve havacılık gibi alanlarda çok sayıda anlaşmaya imza attı.

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VNA'nın haberine göre, Google'ın hükümet işleri ve kamu politikalarına öncülük eden Karan Bhatia, Lam ile yaptığı toplantıda, teknoloji firmasının yapay zeka ve siber güvenlik geliştirme konusunda Vietnam ile daha fazla araştırma ve iş birliği istediğini söyledi. Lam, Google'ın teklifini memnuniyetle karşıladığını ve bunun her iki taraf için de pratik faydalar sağlayacağını vurguladı.

Lam, iki ülkenin Çin'in artan rekabetine karşı stratejik tedarikler konusunda ilişkileri ve iş birliğini derinleştirmek için anlaşmaya varmasından bir yıl sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında Başkan Joe Biden'la da bir araya geldi.