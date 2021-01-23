‹ Önceki Haber Bakan Varank: Yenilikçi girişim yatırımları yüzde 74 arttı Bakan Varank: Yenilikçi girişim yatırımları yüzde 74 arttı Sonraki Haber › Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

23.01.2021 - 12:31
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti | Ekonomi Haberleri

S&P, Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'dan (S&P) yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B ", yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği bildirildi.

Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye ekonomisinin 2020'de kredi teşvikinin etkisiyle yüzde 0,9 büyüdüğünün tahmin edildiği belirtildi.

S&P, temmuz ayında yaptığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 3,3 daralacağı tahmininde bulundu.

Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminde önemli bir yukarı yönlü revizyon yapıldığına işaret edilen açıklamada, Kovid-19 salgınına rağmen, Çin, Mısır ve Vietnam'ın dışında, Türkiye ekonomisinin geçen yıl büyüme kaydedecek bir diğer önemli gelişen piyasa ekonomisi olduğuna inanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, para politikasını sıkılaştırma yönünde alınan son kararların daha konvansiyonel bir politikaya dönüşün sinyalini verirken, Türkiye'nin 2020 sonunda GSYH'nin yüzde 35'ini oluşturarak "ılımlı" kalan net kamu borcunun da manevra alanı bıraktığı ifade edildi.

Türkiye ekonomisinin, enflasyon düşerken ve cari açık azalırken, toparlanmaya devam etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, kısa vadede ülkenin ekonomik büyümesinin dış ortama ve Türkiye'deki aşı uygulamasına bağlı olacağının düşünüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin para politikasının 2020 sonlarına doğru önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekilerek, son dönemde atılan adımların devam etmesi halinde yüksek kalan enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 3,6, 2022'de yüzde 3,5, 2023'te yüzde 3,3 ve 2024'te yüzde 3,3 büyüyeceği öngörüldü.

Ülkedeki işsizlik oranın ise 2021'de yüzde 13,4, 2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 11,2 ve 2024'te yüzde 11,2 olacağı tahmin edildi. Enflasyonun da bu yıl yüzde 12,5, 2022'de 8,7, 2023'te yüzde 8 ve 2024'te yüzde 8 olacağı öngörüldü.

Öte yandan S&P, Azerbaycan'ın kredi görünümünü de "negatif"ten "durağan"a çevirdi ve ülkenin döviz ile yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB /B" olarak teyit etti.

Ülkenin kredi görünümünün "durağan"a çevrilmesinin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesle savaşa bağlı güvenlik, finans sektörü ve ödemeler dengesi risklerinin azalmasının temelini oluşturacağı beklentisini yansıttığı anlatıldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.