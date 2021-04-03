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S&P Fransa'nın kredi notunu teyit etti

03.04.2021 - 09:30 | Son Güncelleme :
S&P Fransa'nın kredi notunu teyit etti | Ekonomi Haberleri

S&P, Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu "AA" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s 'tan(S&P) yapılan açıklamada, Fransa'nın uzun vadeli "AA" ve kısa vadeli "A-1 " olan talep edilmemiş (unsolicited) kredi notlarının teyit edildiği bildirildi.

Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu belirtilen açıklamada, görünümün Fransa'nın salgının ülke ekonomisi ve bütçesi üzerindeki olumsuz etkilerini etkin bir maliye ile para politikası müdahalesi sayesinde kontrol altına alacağı görüşünü yansıttığı aktarıldı.

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Açıklamada, 2020'de yüzde 8,2 küçülen Fransa ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6, 2022'de yüzde 4,2, 2023'te yüzde 2 ve 2024'te yüzde 1,9 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Borçlanma maliyetleri tüm zamanların en düşük seviyelerinde seyrederken, büyük mali teşviklerin büyük bütçe açıklarına ve kamu borcunda keskin artışa yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, "Fransa'nın çeşitlendirilmiş ekonomisi, güçlü kurumları ve zamanında uygulanan konjonktür karşıtı politika önlemlerinin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) parasal desteğiyle birlikte toparlanma beklentilerini ve kademeli mali konsolidasyonu desteklediğine inanıyoruz." değerlendirmesine yer verildi.


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