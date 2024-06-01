S&P Fransa'nın kredi notunu düşürdü | Ekonomi Haberleri

S&P Fransa'nın kredi notunu düşürdü
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Fransa'nın kredi notunu düşürdü.
Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi
Derecelendirme kuruluşu S&P, ülkenin bütçe pozisyonundaki kötüleşmeyi gerekçe göstererek 2013'ten bu yana ilk kez Fransa'nın kredi notunu düşürdü.
S&P, AB'nin ikinci büyük ekonomisinin notunu "AA"dan "AA-"ye çekti. S&P bu kararı Fransa'nın bütçe açığının 2027 yılında GSYİH'nın yüzde üçünün üzerinde kalacağının tahmin edildiğini söyleyerek gerekçelendirdi.
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