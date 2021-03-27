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S&P Almanya'nın kredi notunu teyit etti

27.03.2021 - 10:47 | Son Güncelleme :
S&P Almanya'nın kredi notunu teyit etti | Ekonomi Haberleri

S&P, Almanya'nın uzun vadeli kredi notunu "AAA" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s'tan (S&P) yapılan açıklamada, Almanya'nın kredi notu ve görünümünün teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Almanya'nın uzun vadeli "AAA" ve kısa vadeli "A-1 " olan talep edilmemiş (unsolicited) yerel ve döviz cinsinden kredi notlarının teyit edildiği kaydedildi.

Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olarak bırakıldığının aktarıldığı açıklamada, görünümün Almanya'nın aşılması zor dış ve mali tamponları ile salgının etkisini hafifletmeye ve hükümetin politika müdahalesini sağlamaya yardımcı olan kurumsal etkinliğini yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu, gelecek 2-3 yıl içinde daha derin ekonomik yaraların oluşmasını ve ülkenin kredi itibarının kötüleşmesini önlemeye yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Almanya'nın küresel olarak kredi vermeye en değer ülkelerden biri olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, geçen yıl yüzde 5 daralan Almanya ekonomisinin 2021'de yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.


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