‘Söz konusu hastanelere ödeme kesildi’ Bakan Işıkhan: Titiz bir inceleme sürüyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AA'nın editör masasına katıldı

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu konu tüm vatandaşlarımızı derinden yaraladı. Ancak benzeri olayların bir daha yaşanmaması için İçişleri Adalet ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müfettişlerimizi görevlendik ve Yenidoğan Çetesi 2023 yılından bu yana soruşturuluyor.

Bu kapsamda olay SGK'ya intikal ettiği andan itibaren soruşturmayı başlattık. Hastanelerdeki incelemelerimize de aylar öncesinden başladık. Baş müfettişlerimiz söz konusu hastanelerde mevzuat çerçevesinde fatura incelemesi yaptı ve yapmaya devam ediyor. Reçete incelemeleri de devam ediyor.

2 hastaneden biri olan Özel Bağcılar Hastanesi'nin 29 Nisan'da Özel Şafak hastanesinin 9 Ağustos'ta sözleşmesi fes edildi ve ödemeleri durduruldu.

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Diğer hastanelerin ismini artık zikretmek istemiyorum. Sağlık Bakanlığımızın özel açılış ruhsat iptali kararıyla bu hastanelerin ödemeleri durdurularak sözleşmeleri fes edildi. Geçmişe dönük olarak faizi ile birlikte cezaları da tahsil ediyoruz.

İnsanlık dışı olan CİMER'e gelen bir şikayet üzerine ortaya çıktı. ALO 170 ve CİMER üzerinden bize iletilen her şikayeti takip ediyoruz. Biz bu konu üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Bir kuruşun dahi hesabını soracağız.

Sözleşme maddeleri gereği olarak usülsüz istenen ödemeleri özel hastanelerden temin ediyoruz. Gerekçeli inceleme ve kontrol olmak üzere özel hastaneler ve tüm sağlık kuruluşlarını değerlendiriyoruz. Yapılan ihbarlar da değerlendiriliyor. Burada Medula sistemimiz var. Elektronik ortamdaki faturalar inceleniyor.

Yapay zeka ile nerede sapma var ve hata var tespit ediyoruz. Çağın gerektirdiği denetim mekanizmalarını uyguluyoruz.

Müfettişlerimizin gayretleri çok önemli ama vatandaşlarımızdan kayıt dışı durumları ALO 170'i arayarak ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz.

Tamamlayıcı sigorta ile ilgili Bakanlığımızın herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun"

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Şu anda 16 milyon emeklimiz ve 2 milyon EYT'limiz var.

Kayıt dışı çalışanlar konusunda tespitlerimiz sürüyor.

Yabancının kayıtlı olmadan 1 gün bile çalışmasına izin vermeyeceğiz. Yabancıların çalışabilmesi için çalışma izni başvurusu yapması gerekiyor.

Doldurulamayan sektörlerde de iş gücüne ihtiyaç var. Yabancılardan ihtiyacımız olan sektörlerden yararlanıyoruz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında asgari ücret tespit çalışmalarına başlayacak.