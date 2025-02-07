Sosyal konutlara yıl sonunda başlanacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı sosyal konut hamlesinde detaylar belli olmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut kampanyasının bu yılın sonu itibarıyla başlayacağını, deprem bölgesindeki kiracılara da bu kampanyada kolaylık sağlanacağını dile getirdi.

Yeni sosyal konut projeleri için detaylı bir çalışma sürecinin başladığını söyleyen Bakan Kurum, “Yıl sonu itibarıyla 81 ilde sosyal konut projesini yapacağız. Bilhassa 11 ilde ihtiyaca göre bu sayıyı arttıracağız. 81 il valiliğine genelge gönderdik. ‘İhtiyacı belirleyin, yerleriyle ilgili çalışmaları bize yapıp gönderin’ dedik. TOKİ Başkanlığımız da bu kapsamda projeleri çalışıyor. Kiracı vatandaşlarımıza, ev sahibi olmayan vatandaşlarımıza inşallah yıl sonu itibarıyla bu müjdeyi vermiş olacağız. Proje tüm Türkiye için ama deprem bölgesinde sayıyı biraz daha fazla tutacağız” diye konuştu.

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ÖDEMELER UYGUN ŞARTLARDA OLACAK

Ödemelerin uygun şartlarda olacağının bilgisini veren Bakan Kurum, “1.5 milyon konut yaptık. Dolayısıyla bu konutları nasıl yaptıysak aynı anlayışla yeni sosyal konut projemizi yapacağız. Şu an devam eden 303 bin sosyal konut projemiz var. Deprem sebebiyle bunlar biraz ötelenmişti. Bunları hızlandırdık. 2025 yılı itibarıyla hepsi başlamış olacak. Bir kısmını zaten teslim ettik. Dolayısıyla o işleri bitirmiş, yıl sonunda yeni sosyal konut projesine başlamış olacağız” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘deprem bölgesinde konutların yüzde 30’u bitirildi’ iddiasına da yanıt veren Kurum şunları söyledi: “201 bin konutun anahtarlarını teslim ettiğimizi 11 ilimiz 85 milyon Türkiye biliyor ama onlar her işte olduğu gibi yine görmezden, duymazdan gelmeye devam ediyorlar. Konutların şu an yüzde 45’i bitirilmiş durumda. Tamamı başlamış durumda ve 2025’in sonu geldiğinde de hepsi teslim edilecek. Onlar istese de takdir etse de ki edeceklerini tahmin etmiyoruz, biz bunları yapacağız. 180 bin emekçi işçi çalışıyor. Bunları görmemek 100 binlerce konutun yapıldığını ifade etmemek vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Muhalefet böyle yapılmaz.”

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DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

“Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesi” vurgusu yapan Kurum, kentsel dönüşüm çağrısını da yineledi. Beklenen Marmara depremini hatırlatan Kurum, İstanbul’da yaşayan vatandaşları, her konut için 1.5 milyon TL destek sunulan ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ndan faydalanmaya davet etti. Kurum, “Yarısı Bizden projesiyle birlikte bu dönüşümü gerçekleştirelim. Bunun dışında vatandaşın alan bazlı anlaşmaları halinde biz Bakanlık olarak TOKİ Başkanlığımızla, Emlak Konut’la projeleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Taleplerini bize iletsinler, belediyeleri zorlasınlar. Belediyeler sonuçta seçimle vatandaşımızın seçtiği, bizi temsil eden kişiler. Dolayısıyla hep birlikte bu süreçte elimizi taşın altına koyalım” dedi.