Son dakika... TCMB Başkanı Karahan enflasyon hedeflerini açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon tahminini açıkladı. Karahan 2025 yıl sonu için enflasyon hedefini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkardı.

TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamaları şöyle:

Dezenflasyon sürecimiz devam ediyor. Makroekonomik göstergeler de bu süreçle uyumlu şekilde ilerliyor. İç talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini, enflasyonun ana eğiliminin düşüş trendinde olduğunu değerlendiriyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz. Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Küresel ticaret politikalarına dair belirsizlik son dönemde yükseldi. Enerji fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izledi.

"PARASAL SIKILIKLAR AZALTILIYOR"

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Merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor. Piyasa fiyatlamaları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025'te faizlerin daha yavaş indirileceğine işaret ediyor. Üretim göstergeleri iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ediyor.

Korumacı eğilimlerin artması ve jeopolitik riskler büyüme üzerinde aşağı yönlü, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri artırıyor. Talep koşulları enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde.

"CARİ AÇIKTA SINIRLI ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Sıkı para politikamız sonucunda iç talepteki dengesi seyir sürecek. Çıktı açığı önümüzdeki dönemde negatif seyretmeye devam edecek. Cari işlemler dengesindeki olumlu seyir devam ediyor. Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz, ancak söz konusu artış sıkı parasal duruşumuzun etkisiyle sınırlı olacaktır.

"HİZMET ENFLASYONU GÜÇ KAYBEDİYOR"

Son rapor döneminden bu yana enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu oldu. Tüm göstergeler ana eğilimde kademeli bir yavaşlamaya işaret ediyor. Ana eğilim Ocak ayında ise öngörülerimizle uyumlu geldi. Ocak ayında zamana bağlı fiyatlama yapılan kalemlerdeki enflasyon öne çıktı. Enflasyonun ana eğiliminin ilk çeyrekteki artış sonrası ikinci çeyrekte tekrar yavaşlayacağını öngörüyoruz. Hizmet enflasyonu kademeli olarak güç kaybediyor. Kira enflasyonu yavaşlıyor. Üretici enflasyonundaki zayıflama temel mallarda enflasyonu olumlu etkiliyor. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğiliminde.

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"SIKI PARASAL DURUŞU KORUYORUZ"

Para politikasındaki kararlı duruşumuzla beklentilerdeki düzelme devam edecek. Sıkı parasal duruşu koruyoruz. Parasal aktarım etkinliğini makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle destekliyoruz. Sistemdeki fazla likidite sterilize ediliyor. Likidite koşullarını yakından izliyoruz. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizlerinin seviyesi TL'ye geçişi ve tasarrufları desteklemeyi sürdürüyor. Politika faizindeki 5 puanlık indirim mevduat ve kredi faizlerine beklentilerimizin üzerinde yansıdı. Tüketici kredi büyümesinin ılımlı bir patikada kalmasını sağlayacağız. Tüketici kredi artışı büyüme sınırları ile uyumlu.

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"KKM'DE AZALIŞ DEVAM EDİYOR"

TL'ye olan ilgi ve güven devam ediyor. KKM'de azalış devam ederken, TL talebi güçlü seyrediyor. KKM'den dövize dönüş sınırlı. KKM’nin mevcut seviyesi düşünüldüğünde, bu uygulamayı yıl içerisinde tüzel kişileri önceleyecek şekilde sonlandırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde sermaye girişleri küresel gelişmelere bağlı olarak oynaklık gösterebilir. Sıkı para politikası duruşumuz rezervlere olumlu yansıyor.

YENİ ENFLASYON HEDEFLERİ BELLİ OLDU

Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 24 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 21). Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 12). Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

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Gıda fiyatları ve yönetilen-yönlendirilen fiyatlar tahmin güncellemesinde etkili oldu. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları 2025 için yüzde 19-29, 2026 için yüzde 6-18'e karşılık geliyor.

Revizyon para politikasının görece etki alanı dışındaki unsurlardan kaynaklanıyor; bu nedenle para politikası duruşuna ilişkin herhangi bir gevşeme sinyali taşımıyor. Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecek. Enflasyonun ana eğilimindeki gerileme 2025 yılında da devam edecek. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

SORU CEVAP KISMI

Karahan: Para politikasında sıkılığı belirlerken her zaman ana aracımız politika faizi, bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da aynı olacaktır.

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Karahan: Revizyonun yukarı yönlü olması ya da yüksek olması herhangi bir şekilde para politikasında duruş değişikliğine işaret etmiyor, herhangi bir şekilde gevşeme sinyali içermiyor. Ocak enflasyonu bizim beklentilerimizle uyumlu geldi, tam beklentimiz yüzde 5.1 idi. Enflasyondaki revizyonda 0.8 puan ağırlıkların güncellenmesinden, 1.7 puan yönetilen yönlendirilen fiyatlardan kaynaklandı.

Karahan: Faiz kararlarını verirken gerçekleşmelere ve ana eğilime bakıyoruz. Herhangi bir oto pilotta değiliz, toplantıdan toplantıya, veri odaklı gidiyoruz, ihtiyatlı gitmek oldukça önemli.

Karahan: Ana eğilime olan vurguyu çıkarmadık, yine izlediğimiz en önemli göstergelerden olmaya devam ediyor, sadece aylık vurgusunu çıkardık ama ona da düzenli olarak bakmaya devam ediyoruz. Enflasyon görünümün bozulması durumunda, adımların büyüklüğünü değiştirmek ya da durmak da dahil her seçeneği değerlendiririz.

Karahan: Hem mevcut verileri hem de öngörülerimizi dikkate alıyoruz. Faiz indirimlerin miktarı veya sayısı enflasyonun görünümünün gidişatına bağlı olacak. Enflasyon görünümünde bozulma olması durumunda her türlü seçeneği değerlendiririz.

Karahan: Bankalar TL'ye geçişi destekleyecek fiyatlamaları yapıyorlar. Stopaj artışının önümüzdeki dönemde tekrar dolarizasyona dönüşünü ya da tekrar talepte bir artışa dönüşeceğini düşünmüyorum.