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Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi... Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı

06.06.2024 - 14:34 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi... Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişe geçti. Merkez'in rezervleri 1.4 milyar dolar yükselmiş oldu. Bakan Şimşek "Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 142 milyar 242 milyon dolardan 143 milyar 648 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez'in rezervleri 1.4 milyar dolar yükselmiş oldu. 

Altın rezervleri 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 yükseldi.

Döviz rezervi ise 82 milyar 766 milyon dolardan 83 milyar 908 milyon dolara çıktı.

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Merkez'in rezervleri 22 Aralık 2023 tarihinde 145 milyar 452 milyon dolarla rekor kırmıştı.

BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor. Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı.

Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir.

Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız.


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