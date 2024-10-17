Son dakika... Merkez Bankası rezervlerini açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 156 milyar 315 milyon dolardan 157 milyar 386 milyon dolara yükseldi. Merkez'in rezervleri en son 27 Eylül'de 157 milyar 390 milyon dolarla rekor kırmıştı.

Böylece rezervlerdeki yükseliş 1 milyar 71 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri 63 milyar 553 milyon dolardan 63 milyar 743 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervi ise 92 milyar 762 milyon dolardan 93 milyar 643 milyon dolara yükseldi.