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Son dakika... Memur ve emeklilerin ilk zam verisi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Memur#Maaş#Enflasyon
Son dakika... Memur ve emeklilerin ilk zam verisi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 10:06

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in ilk verilerine göre memur ve emeklilerin alacağı ilk zam oranı da belli olmuş oldu.

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Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin ilk veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5.03 oranında gerçekleşti.

Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte ilk zam oranı da belli olmuş oldu.

Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03 olmuş oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

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(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

 

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#Memur#Maaş#Enflasyon

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