Son dakika haberi... Yemek ücretleri belli oldu... İşte günlük yemek ücreti

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Türkiye'de çalışanlara verilecek olan günlük yemek ücreti 240 lira oldu. Yüzde 10 KDV dahil minimum ödenmesi gereken yemek ücreti ise 264 lira olarak belirlendi.

2024'TE 187 LİRA OLARAK UYGULANIYORDU

2024 yılında KDV dahil 187 TL olan günlük yemek bedelinde gelir vergisi istisna tutarı 30 Aralık 2024 tarihli 32768 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 329 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2025 yılı için önceki seneye göre yüzde 41.18 artış yapılmış oldu.

Öte yandan, yemek kartları için Sosyal Güvenlik Kurumu prim istisnasında ise üst limit 2 Aralık tarihli karar ile kaldırılmıştı.

ÇALIŞANLAR NASIL FAYDALANACAK?

Çalışanlara genel olarak yemek kartı uygulaması olarak ödemeler yapılıyor. Aylık bazda değil çalışılan gün bazında ödemeler yemek kartlarına yansıtılıyor. Bazı şirketler personellerine daha yüksek yemek ücreti yatırıyor. Bazı bölgelerde de yemek ücretlerinin yüksek olmasından dolayı daha fazla yemek ücreti yatırılabiliyor.

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MARKETLERDE DE GEÇİYOR

Uzaktan çalışan ya da işyerinde yemeğini kendisi getiren kişiler yatırılan yemek tutarını bazı marketlerde ev alışverişleri için kullanabiliyor. Böylece aile ekonomisine de katkıda bulunulmuş oluyor.