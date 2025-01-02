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Son dakika haberi... SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklileri dikkat! İşte tüm ihtimallere göre maaş zam oranı

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#Emekli#SSK#Bağ-Kur
Son dakika haberi... SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklileri dikkat İşte tüm ihtimallere göre maaş zam oranı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 09:46

Emekliler 3 Ocak'ta açıklanacak aylık enflasyon oranına odaklandı. Tahminler ortaya atılsa da net rakam belli olmadı. 150 farklı ihtimali sizler için sıraladık.

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Türkiye'de milyonlarca emekli maaşlarına gelecek zamma odaklandı. 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon oranıyla birlikte SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklisinin alacağı zam oranı belli olacak.

Bunun yanında dul ve yetim maaşlarına gelen zam da belli olmuş olacak.

BEKLENTİLER YÜZDE 1.6 SEVİYESİNDE

Aralık ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1.6 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Biz 150 ihtimali göz önüne aldık ve yüzde 1'le yüzde 2.5 arasında enflasyon oranının gelmesi halinde ortaya çıkacak zam oranlarını hesapladık.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTABİLİR

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 liranın artacağına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulunmuş ve çalışma yapılabileceğini belirtmişti.

En düşük emekli maaşının değişmesi için kanunun Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Zam oranlarının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşına yönelik zam çalışmasının da başlaması bekleniyor.

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İŞTE ZAM İÇİN TÜM TAHMİNLER

Son dakika haberi... SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklileri dikkat İşte tüm ihtimallere göre maaş zam oranı

Son dakika haberi... SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklileri dikkat İşte tüm ihtimallere göre maaş zam oranı

Son dakika haberi... SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklileri dikkat İşte tüm ihtimallere göre maaş zam oranı

Son dakika haberi... SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklileri dikkat İşte tüm ihtimallere göre maaş zam oranı

Son dakika haberi... SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklileri dikkat İşte tüm ihtimallere göre maaş zam oranı

Son dakika haberi... SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklileri dikkat İşte tüm ihtimallere göre maaş zam oranı

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#Emekli#SSK#Bağ-Kur

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