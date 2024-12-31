Son dakika haberi... Brüt maaş alanlar dikkat... Vergi dilimleri açıklandı! Maaşınızdan ne kadar kesilecek?

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Türkiye'de brüt maaş üzerinden çalışanları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelir vergisi dilimleri yeniden düzenlendi.

Yeniden değerleme oranına göre tespit edilen oranlar resmen açıklanmış oldu.

Buna göre geliri 158 bin liraya kadar olan yüzde 15 gelir vergisi, 158 binle 330 bin lira arasında olanlar yüzde 20 gelir vergisi, 330 binle 1 milyon 200 bin lira arasında olanlar yüzde 27 gelir vergisi, 1 milyon 200 binle 4 milyon 300 bin arasında olanlar yüzde 35 gelir vergisi, 4 milyon 300 bin ve üstü geliri olan yüzde 40 gelir vergisi ödeyecek.

HANGİ DİLİME GİRECEĞİNİZİ HESAPLAYABİLİRSİNİZ

Brüt maaş alanlar maaşlarının ilgili kademeye ulaşması halinde ne kadar vergi ödeyeceklerini hesaplayabiliyorlar.

NET MAAŞ ALANLARI İLGİLENDİRMİYOR

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Maaşını net olarak alanları yapılan düzenleme etkilemiyor ve anlaştıkları maaşı sabit olarak 12 ay boyunca herhangi bir zam almadıkça hesaplarında görüyorlar.